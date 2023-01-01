Максим Артамонов В Прикамье на пожаре погиб человек Происшествие случилось под Чернушкой Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В ночь на 29 июля в селе Брод Чернушинского городского округа погиб местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме. В 3:52 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Железнодорожная. По прибытии на место пожара огнеборцы установили, что горит веранда и кровля над одной из квартир двухквартирного жилого дома.

До приезда пожарных дома двое жильцов самостоятельно вышли из здания, однако в результате пожара погиб мужчина.

Горение было ликвидирован 4:16. Предварительная площадь пожара составила 54 кв. м.

В МЧС отмечают, что за истекшие сутки 29 июля на территории Пермского края было ликвидировано 12 пожаров, из них: два пожара в Перми, три — на территории Пермского муниципального округа и по одному пожару в Чайковском, Горнозаводском, Чернушинском, Соликамском, Березниковском, Осинском городских округах, а также Кизеловском муниципальном округе.

Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнём, пожог, неправильное устройство и эксплуатацией электрооборудования.

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