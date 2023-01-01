Андрей Стрельцов «Звезда-2005» уступила столичному «Динамо» Несмотря на поражение, пермская команда осталась на четвёртом месте в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

В рамках 15-го тура Суперлиги женский футбольный клуб «Звезда-2005» сыграл в гостях со столичной командой «Динамо». Долгое время счёт в матче оставался ничейным. Исход на последних минутах решил гол форварда хозяек поля Нажэмба. В итоге — поражение «Звезды-2005» со счётом 0:1.

Несмотря на неудачу, подопечные Елены Сусловой сохранили за собой четвертое место в чемпионате. Правда, «динамовки», идущие пятыми, теперь отстают на одно очко и имеют игру в запасе.

Следующий поединок «Звезда-2005» проведёт 12 августа в Красноярске против местного «Енисея».

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