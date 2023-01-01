Максим Артамонов В Чусовом неравнодушный сосед спас мужчину на пожаре Возгорание случилось в дачном домике Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 30 июля в Чусовском городском округе на ул. к/с Рябинка произошёл пожар, на котором едва не сгорел человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило 30 июля в 2:10. К месту возгорания выехали 26 огнеборцев и пять спецмашин. Спасатели установили, что горит дачный дом и баня.

До приезда пожарных сосед вывел из горящего дома мужчину.

Огнеборцы локализовали пожар 2:23, а горение было ликвидировано в 2:50.

Площадь пожара составила 72 м кв, погибших и травмированных нет.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

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