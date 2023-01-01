В Перми на улице Якутской автомобиль сбил двух пешеходов ЧП произошло в районе остановки «Мичуринские сады» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 29 июля, автомобиль Renault Duster, двигаясь по ул. Якутской, сбил двух пешеходов в районе автобусной остановки «Мичуринские сады».

«Состояние пострадавших уточняется», — пояснили perm.aif.ru в ГУ МВД.

По предварительной информации, пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу на красный свет.

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