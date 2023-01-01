В пермском Совете по межнациональным отношениям сменился председатель Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Постановлением пермского мэра внесены изменения в состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Перми. Документ подписан 26 июля и опубликован на сайте администрации.

Вместо ушедшего в отставку градоначальника Алексея Дёмкина пост председателя передан временно исполняющей полномочия главы города Ольге Андриановой.

Замом председателя остаётся руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских. Указанная в прежнем документе ещё одна его должность исполняющего обязанности заместителя главы администрации города в новой редакции исчезла.

Совет был создан весной 2017 года. Его цель — коор­динация деятельности органов МСУ Перми по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, про­филактики межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

В состав Совета включаются представители религиозных организаций, национально-культурных автономий и общественных объединений, эксперты в сфере религиозных и национальных отношений, представители органов госвласти и местного самоуправления.

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