Андрей Стрельцов «Амкар» не сумел в первом домашнем матче одержать победу Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футболисты «Амкара» поединок третьего тура чемпионата команд второй лиги «серебряной» группы Дивизиона «А» провели в Перми, впервые со старта турнира. Соперником стал липецкий «Металлург».​

В первый тайм в составе гостей был удален игрок, а во второй половине встречи​ ​ в ворота «сталеваров» был назначен пенальти. Но это не помогло подопечным Ивана Черенчикова одержать третью победу подряд. Итог поединка ничья 0:0.

Следующий поединок пермская команда приведёт 5 августа на выезде в Иваново против местного «Текстильщика».

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