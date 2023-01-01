Андрей Стрельцов
«Амкар» не сумел в первом домашнем матче одержать победу
Футболисты «Амкара» поединок третьего тура чемпионата команд второй лиги «серебряной» группы Дивизиона «А» провели в Перми, впервые со старта турнира. Соперником стал липецкий «Металлург».
В первый тайм в составе гостей был удален игрок, а во второй половине встречи в ворота «сталеваров» был назначен пенальти. Но это не помогло подопечным Ивана Черенчикова одержать третью победу подряд. Итог поединка ничья 0:0.
Следующий поединок пермская команда приведёт 5 августа на выезде в Иваново против местного «Текстильщика».
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