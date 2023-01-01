В Пермском крае в результате поджога дачного дома травмирован мужчина Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по региону сообщили о пожаре в СНТ «КЦБК-3» в д. Новая Ивановка Краснокамского ГО Пермском края. Он вспыхнул 28 июля около шести часов вечера. Горели дачный дом, баня и беседка на площади более 60 кв. м.

К месту ЧП были направлены 18 пожарных и шесть единиц техники. Один человек — взрослый мужчина — получил ожоги.

После ликвидации горения была установлена предварительная причина пожара. Это поджог.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю продолжают проверочные мероприятия.

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