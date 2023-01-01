Минимущества вернуло столовую Чайковской больницы медучреждению Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В пятницу, 28 июля, Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании незаконной продажи здания больничного пищеблока Чайковской городской больницы компании «Элиона» и признал право собственности за Пермским краем.

Как напомнили в минимущества, ведомство обратилось с иском к ООО «Элиона» ещё в октябре 2022 года, утверждая, что у компании отсутствует право собственности на вышеназванный объект недвижимости. «Элиона» же считала себя добросовестным приобретателем и с иском не согласилась.

Однако экспертам министерства удалось доказать, что отчуждение здания пищеблока больницы из публичной собственности противоречит нормам закона. Они, в частности, запрещают передачу в частную собственность объектов здравоохранения.





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