Максим Артамонов
В Перми будут судить пару, которая полтора года грабила пенсионеров
Общая сумма ущерба составил 1,7 млн рублей
Следователи ГУ МВД России по Пермскому краю закончили предварительное расследование уголовных дел в отношении мужчины 1993 года рождения и женщины 1978 года рождения. Они обвиняются в краже и мошенничестве по отношению к пенсионерам. На их счету 33 эпизода. Об этом сообщили в полиции Прикамья.
По версии следствия, с марта 2021 по октябрь 2022 года пара проникали в квартиры пенсионеров под предлогом проверки газового оборудования. Они говорили, что в квартире нужно заменить или прочистить систему вентиляции и просили оплату за эти услуги. Пенсионеры предавали злоумышленникам требуемую сумму за работу, которая фактически не выполнялась.
Иногда женщина отвлекала хозяев квартиры разговорами, а в это время мужчина похищал сбережения людей.
Обвиняемые надевали одежду, схожую с экипировкой сотрудников газовой службы, медицинские маски и перчатки, использовали поддельные удостоверения и передвигались на различных арендованных автомобилях.
Злоумышленники подбирали дома в аварийном состоянии или старой постройки, поскольку именно там, по мнению обвиняемых, жили одинокие престарелые люди. Пострадавшими признаны 25 пенсионеров в возрасте от 71 до 93 лет из Перми и Пермского края.
У некоторых пенсионеров фигуранты уголовного дела выманивали деньги сначала обманом, а потом ещё похищали ещё и тайно. Общий ущерб от их деятельности составил более 1,7 млн руб.
По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Уголовные дела в отношении задержанных расследовались отдельно и в ближайшее время будут переданы в суд.
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