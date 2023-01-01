Максим Артамонов В Перми будут судить пару, которая полтора года грабила пенсионеров Общая сумма ущерба составил 1,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователи ГУ МВД России по Пермскому краю закончили предварительное расследование уголовных дел в отношении мужчины 1993 года рождения и женщины 1978 года рождения. Они обвиняются в краже и мошенничестве по отношению к пенсионерам. На их счету 33 эпизода. Об этом сообщили в полиции Прикамья.

По версии следствия, с марта 2021 по октябрь 2022 года пара проникали в квартиры пенсионеров под предлогом проверки газового оборудования. Они говорили, что в квартире нужно заменить или прочистить систему вентиляции и просили оплату за эти услуги. Пенсионеры предавали злоумышленникам требуемую сумму за работу, которая фактически не выполнялась.

Иногда женщина отвлекала хозяев квартиры разговорами, а в это время мужчина похищал сбережения людей.

Обвиняемые надевали одежду, схожую с экипировкой сотрудников газовой службы, медицинские маски и перчатки, использовали поддельные удостоверения и передвигались на различных арендованных автомобилях.

Злоумышленники подбирали дома в аварийном состоянии или старой постройки, поскольку именно там, по мнению обвиняемых, жили одинокие престарелые люди. Пострадавшими признаны 25 пенсионеров в возрасте от 71 до 93 лет из Перми и Пермского края.

У некоторых пенсионеров фигуранты уголовного дела выманивали деньги сначала обманом, а потом ещё похищали ещё и тайно. Общий ущерб от их деятельности составил более 1,7 млн руб.

По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Уголовные дела в отношении задержанных расследовались отдельно и в ближайшее время будут переданы в суд.

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