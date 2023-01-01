Максим Артамонов Под Пермью полиция задержала похитителей нефти Они пытались увезли её на трёх автоцистернах Поделиться Твитнуть

На трассе Пермь — Екатеринбург полиция остановила автоколонну из трёх автоцистерн, в которых перевозилась нефть, украденная из незаконной врезки в нефтепроводе рядом с деревней Усть-Курашим. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

По данным издания, три КАМАЗа с нефтью ехали в сопровождении внедорожника УАЗ «Патриот». Госномера автомобилей были фиктивные. Полицейские задержали четырёх человек, два водителя автоцистерн сбежали.

Вскоре на магистральном нефтепроводе близ деревни Усть-Курашим нашли врезку в виде бочки на 200 литров с люком и вентилем.

По предварительным данным, ущерб составил около 1 млн. руб. Расследование продолжается, а сбежавших водителей ищет полиция.

«Новый компаньон» направил запрос в полицию Прикамья с просьбой прокомментировать инцидент.

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