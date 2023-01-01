Максим Артамонов
Под Пермью полиция задержала похитителей нефти
Они пытались увезли её на трёх автоцистернах
На трассе Пермь — Екатеринбург полиция остановила автоколонну из трёх автоцистерн, в которых перевозилась нефть, украденная из незаконной врезки в нефтепроводе рядом с деревней Усть-Курашим. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
По данным издания, три КАМАЗа с нефтью ехали в сопровождении внедорожника УАЗ «Патриот». Госномера автомобилей были фиктивные. Полицейские задержали четырёх человек, два водителя автоцистерн сбежали.
Вскоре на магистральном нефтепроводе близ деревни Усть-Курашим нашли врезку в виде бочки на 200 литров с люком и вентилем.
По предварительным данным, ущерб составил около 1 млн. руб. Расследование продолжается, а сбежавших водителей ищет полиция.
«Новый компаньон» направил запрос в полицию Прикамья с просьбой прокомментировать инцидент.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.