В Пермском крае зарегистрировано 37 случаев вирусного гепатита А Общее число больных хроническими формами и носителей составляет более 22 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 37 случаев вирусного гепатита А (болезни Боткина). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона. В ведомстве напомнили, что причиной гепатитов А, как и Е, обычно является употребление в пищу загрязнённых пищевых продуктов или воды.

Также в крае остаётся актуальной и проблема заболеваемости гепатитами В и С (эти инфекции передаются через кровь и другие биологические жидкости). Общее число больных хроническими формами и носителей в регионе превышает 22 тыс. чел.

Санитарные врачи напоминают, что наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация.

Поставить прививки бесплатно могут дети и ранее не привитые взрослые в возрасте до 55 лет.

Гепатитами называют воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии. В 2016 году крупное международное исследование показало, что смертность от гепатита сопоставима с туберкулёзом, малярией и ВИЧ. Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.





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