Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 28 июля по 4 августа
28 июля в 17:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт музыкальный вечер «Место встречи – Горьковка» (16+). Выпускники Пермского музыкального колледжа, студенты Нижегородской и Саратовской государственных консерваторий исполнят романсы Чайковского, Рахманинова, фортепианные произведения Дебюсси и Равеля.
28 июля в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD будет показан интимный музыкальный спектакль по
романсам Чайковского в постановке звезды оперной режиссуры Кристофа Лоя «Средь
шумного бала» (12+).
28, 29 и 30 июля в
Перми пройдут заключительные дни
фестиваля нового театра «Пермское
море» в рамках летнего фестиваля «Город встреч» (0+). 28 июля в 16:00 на
эспланаде состоится премьера спектакля «С тобой, в дороге» (16+). В 19:00 в
парке Горького – премьера спектакля «Слегка касаться земли» (16+), а в 23:00 в
частной филармонии «Триумф» – эксперимент Иры Симаковой: ритмическая гимнастика
«Всё пройдёт» (18+). 29 июля в 20:00 в частной филармонии «Триумф» будет
показан балет для хора бабушек и дедушек «Ой, мороз, мороз» (18+), а 30 июля в
00:00 там же можно увидеть «Балет на трамвайных путях» (18+). 30 июля в 20:00 –
главный эксперимент фестиваля, «Пинг-Понг с Чайковским» (12+) на сцене Пермской
оперы. В основе музыкального материала лежит выборка из произведений
Чайковского, которая продолжает и исследует неоконченное произведение –
четырёхчастную симфонию «Жизнь». На протяжении всего действия саунд-дизайнер и
музыкальный инженер собирают звуки игры (ударяющегося об стол и ракетки мяча) и
таким образом создают саунд-перформанс в прямом эфире. Закрытие фестиваля
пройдёт в 23:00 в «Триуфе». Зрителей ждёт саунд-ночь «Любовь не проходит, нет»
(18+).
29 июля с 11:00 до
21:00 в Экстрим-парке пройдёт
семейный «Стар Фест» (0+). Фестиваль объединит в себе лекторий, встречи с
экспертами и вдохновляющими пермяками, которые выбрали жить, не оглядываясь на
цифры в паспорте. Гостей ждут спортивные соревнования, кулинарные битвы, показ
мод, танцы, стендап, ток-шоу, фотосессии, мастер-классы. Участники поговорят про
возраст и его восприятие, шагнув за пределы клише и стереотипов, и попробуют
ответить на вопрос: старость – возраст или состояние души?
29 июля в 12:00 в акватории
санатория «Демидково» пройдёт парусная регата на кубок «Пермь 300». За
кубок будут соревноваться 15 команд в двух спортивных классах яхт – «Картер 30»
и «Рикошет 747». Также в программе – мастер-классы, показательный поединок
(исторические европейские боевые искусства), концерты, флеш-моб, выступление
цирковых артистов и модный показ.
29 июля в 12:00 в селе
Зарубино пройдёт традиционный
«Праздник топора» (0+). На фестивале состоятся живые мастер-классы – практикумы
для мастеров по деревообработке, выставка старинных изделий для столярного
промысла и представление национальных изделий быта различных народов России. Кроме
того пройдут флешмобы «Самая длинная поленница», «Самая оригинальная поленница»
и концертная программа «Рукам – работа, душе – праздник».
29 июля в 12:00 в
деревне Пож пройдёт деревенский
праздник «Пожинские гостёбы» (0+). Гости познакомятся с традициями празднования
Иванова дня в Поже, примут участие в частушечном баттле «В гостях у «Калинушки»
и в мастер-классах на «Заимке мастеров», а также в играх, потешках, забавах и
хороводах.
29 июля в посёлке Гайны пройдёт фестиваль народного творчества «На
земле Перы» (0+). На ежегодном празднике запланированы конкурс
«Пера-богатырские забавы», экскурсия в жилище Перы-богатыря (Вэрись керку),
мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, набойке, плетению и ткачеству,
выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Будут организованы
музей под открытым небом и летний читальный зал, а на импровизированной сцене
выступят коллективы народного творчества. Гости фестиваля смогут попробовать
себя в роли лучников, прокатиться на катере по Каме, порыбачить и попробовать
уху на костре.
29 июля в 12:00 и 14:00
в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут метеорологические экскурсии (0+). Участники узнают, откуда
берутся облака, что такое погода и как её можно спрогнозировать в домашних
условиях, и многое другое.
29 июля в 17:00 в музее
современного искусства PERMM
пройдёт авторская экскурсия Владимира Береснева по выставке «Дикое счастье. По
обе стороны Уральских гор» (18+).
29 и 30 июля в селе
Посад (гора у деревни Пеньки) пройдёт
фестиваль «Дыхание ветра» (0+). В этом году главными гостями творческого
фестиваля станут родители, а экскурсии, мастер-классы, концертную программу
будут проводить дети. Фестиваль поможет ребятам творчески реализоваться и через
искусство выстроить новые отношения с родителями.
29 и 30 июля на
судозаводе «Пермская судоверфь»
пройдёт музыкальный фестиваль «Причал» (6+). Открывать фестиваль 29 июля будут
победители второго сезона проекта «Новые танцы» на ТНТ DS Crew. Выступят
«Смирный и друзья», «Три балалайки» Андрея Кирякова, elcapitan!, ансамбль
«Воскресение», фолк-проекты «Балакирь» и «Варья», инди-проекты Capusha и
Sogdee. Специальный гость фестиваля – актриса, уроженка Перми Екатерина Шпица,
которая выступит с камерным оркестром «Орфей». Пройдут пешая
и речная экскурсии по территории завода и прилегающим речным территориям.
Помимо этого в программе лекторий, мастер-классы, детская и фуд-зона,
мини-ярмарка, а для любителей активного отдыха будет предоставлена возможность
покататься на сапбордах и каяках.
29 и 30 июля на пермской
набережной в летнем пространстве Tele2 пройдёт праздничный уикенд
(0+). В программе: шейкер-квиз «Руки Вверх, Иванушки International,
Дискотека Авария», творческие мастер-классы, видеолекции и показы фильмов и
мультфильмов, а также концерт группы «Гуарана».
29 и 30 июля с 15:00 на
эспланаде (перед Законодательным собранием) пройдут заключительные дни фестиваля «Танцуй. Открывай» (0+). Зрителей
ждут танцевальные баттлы, а также выступления и мастер-классы от хореографа
проекта «Танцы на ТНТ» Егора Соколова, команды OBC Crew и команды DS Crew.
30 июля с 12:00 до
18:00 Доме-музее Василия Каменского в Троице состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень» (0+). Организаторы
предлагают вспомнить, как виртуозно Василий Каменский играл на русской
гармошке, как она сопровождала его всю жизнь, «придавая особый акцент всей его
внешности». В фестивале примут участие гармонисты, певцы, танцоры, чтецы и
частушечники. В программе спектакль «Зажигатель планет», по произведениям
Василия Каменского, который покажет авторский театр «Белая Овца».
С 31 июля по 3 августа
с 12:00 до 16:00 на площади перед Пермской краевой библиотекой им. Горького пройдёт заключительная неделя Летнего
читального зала (12+). Тема – «Пермь в фондах редкой книги».
31 июля в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» с
программой «Покой и радость на картинах русских художников» (12+) выступит
композитор и пианист Антон Батагов. Эта фортепианная сюита была написана осенью
2021 года по заказу петербургского выставочного зала «Манеж» для проекта «Покой
и радость». Идея заключалась в создании оригинальной музыки, которая станет
равноправным и неотъемлемым компонентом выставки, и – сочинением, которое можно
слушать отдельно: на концерте или в записи.
С 1 августа в
Центральном выставочном зале
работает новая выставка «Переплетения» (0+). Это выставка-коллаборация,
представляющая современные гобелены и керамику – два древнейших вида
декоративно-прикладного искусства. Переплетения нитей как ткацкого процесса, из
которых создаётся гобелен, и переплетение, взаимопроникновение гончарного и
ткацкого ремёсел, – вот основная идея кураторов проекта.
До 2 августа в
киноцентре «Премьер» проходят
показы лучших полнометражных работ знаменитого французского режиссёра Леоса
Каракса (16+).
2 августа в 19:00 в
кинотеатре «Киномакс» в рамках
проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Курентзис: Бетховен Симфония
№ 9» (12+) – бетховенский opus magnum в исполнении оркестра musicAeterna, хора
и приглашённых солистов под управлением Теодора Курентзиса.
3 августа в 12:00 и
14:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут
экскурсии для детей «Холмистая прогулка» (0+ от 6 лет). Начинающие
исследователи будут учиться определять направление ветра, типы облаков, искать
и определять незнакомые травы, собирать собственную коллекцию летних
впечатлений.
4 августа в 19:00 в
спортивном комплексе им.Сухарева
состоится юбилейный концерт Андрея Княева «КняZz» (16+).
4 и 5 августа в деревне
Толстик Соликамского городского округа пройдёт фестиваль пермского этноса «Биармия»
(6+). В программе – концерты, ремесленные мастер-классы, детская
интерактивная зона, костюмированные шествия, легенды о чуди, пермские сказки в разных форматах и многое
другое. Кульминацией фестиваля станет сожжение огромной деревянной птицы с
личиной. Каждый участник сможет отправить свои желания вместе с искрами к
древним богам Биармии.
До 8 августа в Доме
художника работает выставка
пермской графики «Абрис времени» (0+). В экспозицию входят около 100 работ
более 50 авторов. Участники выставки – художники старшего и нового поколения:
Игорь Одинцов, Ирина Лаврова, Валентин Жданов, Юрий Лапшин, Александр
Новодворский, Сергей Костылев, Михаил и Галина Курбатовы, Галина Хоменко, Борис
и Людмила Юрчатовы, Анатолий Бугаков, Светлана Терновская, Эльвира Нерлова,
Александр Гнетов, Валентина Хабарова, а
также Ксения Козлова, Константин Собянин, Наталья Царевникова, Анна Чугайнова,
Сергей Долганов, Элла и Александр Шушуновы, Илья Целищев, Виктор Белокрылов,
Данил Куликов, Ия Милашина, Марина Хитрик, Елизавета Юшкова, Виктория Ушакова и
другие, среди которых совсем молодые
авторы, выпускники художественных отделений пермских вузов этого и
прошлого года.
До 26 августа в галерее
«Марис-Арт» работает выставка
Михаила Павлюкевича «Дом у реки» (0+).
До 27 августа в
арт-пространстве «Другие круги» можно
увидеть фотопроект Юрия Арасланова «Край» (0+). Фотовыставка представляет работы,
посвящённые Пермскому краю.
До 3 сентября в
Пермском цирке можно увидеть
программу Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе» (0+).
До 10 сентября на
набережной реки Кама проходит
фестиваль «Выходные на
набережной» (0+). Каждый уикенд пермяков ждут мастер-классы, игровые
площадки, выступления артистов, интерактивные танцевальные площадки, цикл
открытых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и многое другое.
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