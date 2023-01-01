Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 28 июля по 4 августа Поделиться Твитнуть

28 июля в 17:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт музыкальный вечер «Место встречи – Горьковка» (16+). Выпускники Пермского музыкального колледжа, студенты Нижегородской и Саратовской государственных консерваторий исполнят романсы Чайковского, Рахманинова, фортепианные произведения Дебюсси и Равеля.

28 июля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD будет показан интимный музыкальный спектакль по романсам Чайковского в постановке звезды оперной режиссуры Кристофа Лоя «Средь шумного бала» (12+).

28, 29 и 30 июля в Перми пройдут заключительные дни фестиваля нового театра «Пермское море» в рамках летнего фестиваля «Город встреч» (0+). 28 июля в 16:00 на эспланаде состоится премьера спектакля «С тобой, в дороге» (16+). В 19:00 в парке Горького – премьера спектакля «Слегка касаться земли» (16+), а в 23:00 в частной филармонии «Триумф» – эксперимент Иры Симаковой: ритмическая гимнастика «Всё пройдёт» (18+). 29 июля в 20:00 в частной филармонии «Триумф» будет показан балет для хора бабушек и дедушек «Ой, мороз, мороз» (18+), а 30 июля в 00:00 там же можно увидеть «Балет на трамвайных путях» (18+). 30 июля в 20:00 – главный эксперимент фестиваля, «Пинг-Понг с Чайковским» (12+) на сцене Пермской оперы. В основе музыкального материала лежит выборка из произведений Чайковского, которая продолжает и исследует неоконченное произведение – четырёхчастную симфонию «Жизнь». На протяжении всего действия саунд-дизайнер и музыкальный инженер собирают звуки игры (ударяющегося об стол и ракетки мяча) и таким образом создают саунд-перформанс в прямом эфире. Закрытие фестиваля пройдёт в 23:00 в «Триуфе». Зрителей ждёт саунд-ночь «Любовь не проходит, нет» (18+).

29 июля с 11:00 до 21:00 в Экстрим-парке пройдёт семейный «Стар Фест» (0+). Фестиваль объединит в себе лекторий, встречи с экспертами и вдохновляющими пермяками, которые выбрали жить, не оглядываясь на цифры в паспорте. Гостей ждут спортивные соревнования, кулинарные битвы, показ мод, танцы, стендап, ток-шоу, фотосессии, мастер-классы. Участники поговорят про возраст и его восприятие, шагнув за пределы клише и стереотипов, и попробуют ответить на вопрос: старость – возраст или состояние души?

29 июля в 12:00 в акватории санатория «Демидково» пройдёт парусная регата на кубок «Пермь 300». За кубок будут соревноваться 15 команд в двух спортивных классах яхт – «Картер 30» и «Рикошет 747». Также в программе – мастер-классы, показательный поединок (исторические европейские боевые искусства), концерты, флеш-моб, выступление цирковых артистов и модный показ.

29 июля в 12:00 в селе Зарубино пройдёт традиционный «Праздник топора» (0+). На фестивале состоятся живые мастер-классы – практикумы для мастеров по деревообработке, выставка старинных изделий для столярного промысла и представление национальных изделий быта различных народов России. Кроме того пройдут флешмобы «Самая длинная поленница», «Самая оригинальная поленница» и концертная программа «Рукам – работа, душе – праздник».

29 июля в 12:00 в деревне Пож пройдёт деревенский праздник «Пожинские гостёбы» (0+). Гости познакомятся с традициями празднования Иванова дня в Поже, примут участие в частушечном баттле «В гостях у «Калинушки» и в мастер-классах на «Заимке мастеров», а также в играх, потешках, забавах и хороводах.

29 июля в посёлке Гайны пройдёт фестиваль народного творчества «На земле Перы» (0+). На ежегодном празднике запланированы конкурс «Пера-богатырские забавы», экскурсия в жилище Перы-богатыря (Вэрись керку), мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, набойке, плетению и ткачеству, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Будут организованы музей под открытым небом и летний читальный зал, а на импровизированной сцене выступят коллективы народного творчества. Гости фестиваля смогут попробовать себя в роли лучников, прокатиться на катере по Каме, порыбачить и попробовать уху на костре.

29 июля в 12:00 и 14:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут метеорологические экскурсии (0+). Участники узнают, откуда берутся облака, что такое погода и как её можно спрогнозировать в домашних условиях, и многое другое.

29 июля в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт авторская экскурсия Владимира Береснева по выставке «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» (18+).

29 и 30 июля в селе Посад (гора у деревни Пеньки) пройдёт фестиваль «Дыхание ветра» (0+). В этом году главными гостями творческого фестиваля станут родители, а экскурсии, мастер-классы, концертную программу будут проводить дети. Фестиваль поможет ребятам творчески реализоваться и через искусство выстроить новые отношения с родителями.

29 и 30 июля на судозаводе «Пермская судоверфь» пройдёт музыкальный фестиваль «Причал» (6+). Открывать фестиваль 29 июля будут победители второго сезона проекта «Новые танцы» на ТНТ DS Crew. Выступят «Смирный и друзья», «Три балалайки» Андрея Кирякова, elcapitan!, ансамбль «Воскресение», фолк-проекты «Балакирь» и «Варья», инди-проекты Capusha и Sogdee. Специальный гость фестиваля – актриса, уроженка Перми Екатерина Шпица, которая выступит с камерным оркестром «Орфей». Пройдут пешая и речная экскурсии по территории завода и прилегающим речным территориям. Помимо этого в программе лекторий, мастер-классы, детская и фуд-зона, мини-ярмарка, а для любителей активного отдыха будет предоставлена возможность покататься на сапбордах и каяках.

29 и 30 июля на пермской набережной в летнем пространстве Tele2 пройдёт праздничный уикенд (0+). В программе: шейкер-квиз «Руки Вверх, Иванушки International, Дискотека Авария», творческие мастер-классы, видеолекции и показы фильмов и мультфильмов, а также концерт группы «Гуарана».

29 и 30 июля с 15:00 на эспланаде (перед Законодательным собранием) пройдут заключительные дни фестиваля «Танцуй. Открывай» (0+). Зрителей ждут танцевальные баттлы, а также выступления и мастер-классы от хореографа проекта «Танцы на ТНТ» Егора Соколова, команды OBC Crew и команды DS Crew.

30 июля с 12:00 до 18:00 Доме-музее Василия Каменского в Троице состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень» (0+). Организаторы предлагают вспомнить, как виртуозно Василий Каменский играл на русской гармошке, как она сопровождала его всю жизнь, «придавая особый акцент всей его внешности». В фестивале примут участие гармонисты, певцы, танцоры, чтецы и частушечники. В программе спектакль «Зажигатель планет», по произведениям Василия Каменского, который покажет авторский театр «Белая Овца».

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

С 31 июля по 3 августа с 12:00 до 16:00 на площади перед Пермской краевой библиотекой им. Горького пройдёт заключительная неделя Летнего читального зала (12+). Тема – «Пермь в фондах редкой книги».

31 июля в 20:00 в частной филармонии «Триумф» с программой «Покой и радость на картинах русских художников» (12+) выступит композитор и пианист Антон Батагов. Эта фортепианная сюита была написана осенью 2021 года по заказу петербургского выставочного зала «Манеж» для проекта «Покой и радость». Идея заключалась в создании оригинальной музыки, которая станет равноправным и неотъемлемым компонентом выставки, и – сочинением, которое можно слушать отдельно: на концерте или в записи.

С 1 августа в Центральном выставочном зале работает новая выставка «Переплетения» (0+). Это выставка-коллаборация, представляющая современные гобелены и керамику – два древнейших вида декоративно-прикладного искусства. Переплетения нитей как ткацкого процесса, из которых создаётся гобелен, и переплетение, взаимопроникновение гончарного и ткацкого ремёсел, – вот основная идея кураторов проекта.

Центральный выставочный зал

До 2 августа в киноцентре «Премьер» проходят показы лучших полнометражных работ знаменитого французского режиссёра Леоса Каракса (16+).

2 августа в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Курентзис: Бетховен Симфония № 9» (12+) – бетховенский opus magnum в исполнении оркестра musicAeterna, хора и приглашённых солистов под управлением Теодора Курентзиса.

3 августа в 12:00 и 14:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут экскурсии для детей «Холмистая прогулка» (0+ от 6 лет). Начинающие исследователи будут учиться определять направление ветра, типы облаков, искать и определять незнакомые травы, собирать собственную коллекцию летних впечатлений.

4 августа в 19:00 в спортивном комплексе им.Сухарева состоится юбилейный концерт Андрея Княева «КняZz» (16+).

4 и 5 августа в деревне Толстик Соликамского городского округа пройдёт фестиваль пермского этноса «Биармия» (6+). В программе – концерты, ремесленные мастер-классы, детская интерактивная зона, костюмированные шествия, легенды о чуди, пермские сказки в разных форматах и многое другое. Кульминацией фестиваля станет сожжение огромной деревянной птицы с личиной. Каждый участник сможет отправить свои желания вместе с искрами к древним богам Биармии.

До 8 августа в Доме художника работает выставка пермской графики «Абрис времени» (0+). В экспозицию входят около 100 работ более 50 авторов. Участники выставки – художники старшего и нового поколения: Игорь Одинцов, Ирина Лаврова, Валентин Жданов, Юрий Лапшин, Александр Новодворский, Сергей Костылев, Михаил и Галина Курбатовы, Галина Хоменко, Борис и Людмила Юрчатовы, Анатолий Бугаков, Светлана Терновская, Эльвира Нерлова, Александр Гнетов, Валентина Хабарова, а также Ксения Козлова, Константин Собянин, Наталья Царевникова, Анна Чугайнова, Сергей Долганов, Элла и Александр Шушуновы, Илья Целищев, Виктор Белокрылов, Данил Куликов, Ия Милашина, Марина Хитрик, Елизавета Юшкова, Виктория Ушакова и другие, среди которых совсем молодые авторы, выпускники художественных отделений пермских вузов этого и прошлого года.

Пермский дом художника

До 26 августа в галерее «Марис-Арт» работает выставка Михаила Павлюкевича «Дом у реки» (0+).

До 27 августа в арт-пространстве «Другие круги» можно увидеть фотопроект Юрия Арасланова «Край» (0+). Фотовыставка представляет работы, посвящённые Пермскому краю.

Центральный выставочный зал

До 3 сентября в Пермском цирке можно увидеть программу Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе» (0+).

До 10 сентября на набережной реки Кама проходит фестиваль «Выходные на набережной» (0+). Каждый уикенд пермяков ждут мастер-классы, игровые площадки, выступления артистов, интерактивные танцевальные площадки, цикл открытых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и многое другое.

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