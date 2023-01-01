Максим Артамонов Жителей Перми напугали сообщения в громкоговоритель о вооружённом нападении Оповещения слышали в разных районах города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 28 июля в Перми звучали сирены и предупреждения о вооружённом нападении. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости». На опубликованных видеозаписях слышны фразы: «Внимание! Вооружённое нападение. Внимание! Эвакуация, заложена бомба».

Пугающие сообщения слышали в Мотовилихе и на Парковом. По словам жителей м/р Садовый, такую сирену включают уже два дня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что в 08:55 в ЕДДС Перми поступила информация о том, что по ул. Макаренко, 21 из мегафона на протяжении 20 минут звучало сообщение: «Внимание, вооружённое нападение».

Как выяснилось, сотрудник по ГО и ЧС лицея № 9 по ул. Макаренко, 25 несанкционированно проводил проверку оповещения.

С июля различные контролирующие службы проверяют готовность школ Перми к новому учебному году.









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