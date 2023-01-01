Пермский край вышел на второе место в России по количеству ДТП с электросамокатами Больше аварий происходит только в Москве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 68 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили в Научно-исследовательском центре ГИБДД.

Больше аварий произошло только в Москве - 238. Замыкает тройку Тюменская область, там зафиксировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ.

В НИЦ ГИБДД также добавили, что всего за полгода в стране число подобных аварий выросло на 183%. В столкновениях пострадали 1043 чел., в том числе 432 ребёнка. Смертность в таких ДТП выросла на 100%: погибли 12 чел. (включая одного ребёнка).

Чаще всего аварии с СИМ происходят при выезде с прилегающих территорий и на перекрёстках (28%), на пешеходных переходах (21%), на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах (21%).





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