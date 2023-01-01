Алёна Бронникова Власти Прикамья подписали соглашение с Россотрудничеством о развитии пермского образования за рубежом Рабочая встреча прошла в рамках саммита «РоссияАфрика» Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подписали соглашение о взаимодействии и продвижении пермского образования за рубежом. Рабочая встреча прошла в рамках саммита «Россия—Африка» 27 июля, сообщается на сайте краевого правительства.

В вузах Пермского края будет увеличено количество бюджетных целевых мест, выделяемых иностранцам по квоте федеральным правительством. За счёт этого планируется привлечь как можно больше студентов из других стран. Стороны договорились разработать план совместных мероприятий, которые будут направлены на популяризацию и поддержку русского языка в иностранных государствах. Кроме того, планируется организовать краткосрочные поездки общественных, научных и деловых представителей иностранных государств в Прикамье, чтобы знакомиться историей и научно-техническим потенциалом региона и страны.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что регион обладает всем необходимым для реализации программы и совместных научных разработок. Так, вузы Пермского края взаимодействуют с зарубежными научно-образовательными и индустриальными партнёрами более чем из 30 стран мира. Открыт Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование», который призван обеспечить создание новых технологий для реального сектора экономики. В адаптации студентам из других государств помогают специалисты краевого Центра иностранных обучающихся.

Отдельное внимание было уделено проекту строительства межвузовского многофункционального студенческого кампуса мирового уровня в Перми с общежитиями на 5 тыс. мест, лабораториями и социальной инфраструктурой. Он позволит привлечь ещё больше иностранных студентов, повысить уровень научно-исследовательской работы и качество образования. Это станет ещё одним важным направлением в рамках соглашения с Россотрудничеством.

«Евгений Примаков высоко оценил подход руководства региона к развитию системы образования. Он отметил, что Пермский край сможет использовать сеть центров российской культуры Россотрудничества в зарубежных странах для организации выставок и презентаций социально-экономического, научно-образовательного и туристического потенциала региона», — сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

По данным краевого министерства образования, в вузах региона обучается более 4 тыс. иностранных студентов из 50 стран. Их количество выросло в семь раз за последние восемь лет. По квотам федерального правительства обучение проходят 90 иностранных студентов. В Пермском крае увеличилась доля студентов из Индии, Туркменистана, Египта, Китая, Марокко, Ирака. Около 83% из общего числа — граждане стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

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