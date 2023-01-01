В этом году Пермский педагогический университет откроет центр образования в Зимбабве
Соответствующее соглашение было подписано на форуме Россия—Африка
На площадке экономического форума Россия—Африка, который состоялся 27 июля, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) и Открытый Университет Зимбабве заключили меморандум. Вузы будут сотрудничать в сфере образования, науки и культуры. На базе университета в Зимбабве планируется открыть Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.
Всего пермский вуз совместно с Российским биотехнологическим университетом откроет четыре образовательных центра в странах Африки. Кроме Зимбабве, это ЮАР, Республика Намибия и Ботсвана. В каждом пройти обучение смогут 300 человек любого возраста и уровня образования, в том числе абитуриенты и студенты.
По словам ректора ПГГПУ Константина Егорова, перед подписанием меморандума была проделана большая работа по выстраиванию партнёрских отношений с университетами стран Африки. На сегодняшний день подписано ужже четыре соглашения с вузами-участниками. Реализация всего задуманного начнётся в сентябре.
Создание подобных структур поможет проводить раннюю профориентационную работу с африканскими школьниками. Они будут включены в полный цикл сквозной подготовки будущих инженеров, начиная со школьной скамьи и заканчивая обучением в университете и дальнейшим трудоустройством.
На сегодняшний день в Пермском крае накоплен большой опыт в обучении иностранных студентов. Так, в вузах Прикамья учится более 4 тыс. студентов из-за рубежа. Из них около 1 тыс. человек составляет молодёжь из стран Африки.
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