В этом году Пермский педагогический университет откроет центр образования в Зимбабве Соответствующее соглашение было подписано на форуме Россия—Африка Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого правительства

На площадке экономического форума Россия—Африка, который состоялся 27 июля, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) и Открытый Университет Зимбабве заключили меморандум. Вузы будут сотрудничать в сфере образования, науки и культуры. На базе университета в Зимбабве планируется открыть Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку.

Всего пермский вуз совместно с Российским биотехнологическим университетом откроет четыре образовательных центра в странах Африки. Кроме Зимбабве, это ЮАР, Республика Намибия и Ботсвана. В каждом пройти обучение смогут 300 человек любого возраста и уровня образования, в том числе абитуриенты и студенты.

По словам ректора ПГГПУ Константина Егорова, перед подписанием меморандума была проделана большая работа по выстраиванию партнёрских отношений с университетами стран Африки. На сегодняшний день подписано ужже четыре соглашения с вузами-участниками. Реализация всего задуманного начнётся в сентябре.

Егоров также отметил, что большой акцент сделан на повышении квалификации действующих учителей по разным направлениям, а интерес у африканских коллег вызывают курсы в части начального образования, программ технической и инженерной направленности и дополнительного образования.





На площадке экономического форума было подписано и ещё одно немаловажное соглашение — между Пермским политехом и Египетской промышленной высшей школой (EIHS). Планируется, что вузы создадут сеть профильных инженерных классов. Они будут работать на базе средних учебных учреждений Египта и базовых инженерных школ. Предполагается, что они начнут работу уже в октябре этого года.

Создание подобных структур поможет проводить раннюю профориентационную работу с африканскими школьниками. Они будут включены в полный цикл сквозной подготовки будущих инженеров, начиная со школьной скамьи и заканчивая обучением в университете и дальнейшим трудоустройством.

На сегодняшний день в Пермском крае накоплен большой опыт в обучении иностранных студентов. Так, в вузах Прикамья учится более 4 тыс. студентов из-за рубежа. Из них около 1 тыс. человек составляет молодёжь из стран Африки.

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