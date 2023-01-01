Жители Пермского края стали реже увольняться по собственному желанию Чаще всего теряют работу по сокращению штатов менеджеры высшего и среднего звена Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

regnum.ru

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Пермского края, вышедших на рынок труда во втором квартале текущего года, и узнала основные причины их ухода с последнего места работы. Так, 59% соискателей уволились по собственному желанию. Отмечается, что в первом квартале таких респондентов было гораздо больше — 70%.

Чаще сами уходили с работы представители следующих профессиональных сфер: «Рабочий персонал» — 73%, «Добыча сырья» — 71% и «Строительство, недвижимость» — 70%. В hh.ru обратили внимание, что как раз сейчас наблюдается серьёзный кадровый дефицит этих специалистов.

Ещё 15% соискателей из Пермского края в апреле-июне были уволены в связи с реорганизацией компаний (в первом квартале из-за реорганизации уволили только 5% соискателей).

Кроме того, 12% потеряли работу по сокращению штата (в первом квартале — 7%). Чаще всего так оставались без работы представители сфер «Высший и средний менеджмент» (19%), «Безопасность» (16%), а также «Управление персоналом» и «Страхование» (по 15%).

2% соискателей были уволены из-за невыполнения плана (в первом квартале — 0%).

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