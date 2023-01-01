Максим Артамонов В Прикамье вынесли приговор за убийство 25-летней давности Фигурант уголовного дела проведёт 15 лет в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю

В Кунгуре вынесли приговор в отношении 45-летнего пермяка, который признан виновным в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и убийстве с особой жестокостью в составе группы лиц. Его осудили на 15 лет за преступление, которое он совершил 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Суд установил, что вечером 28 декабря 1998 года виновный вместе с тремя своими знакомыми договорился ограбить мужчину в деревне Большая Шадейка Кунгурского района. Для этого нападавшие вооружились обрезками труб и ножкой от табурета. Все четверо соучастников ворвались в дом мужчины и избили его, требуя денег. Завладев имуществом потерпевшего стоимостью более 6 тысяч руб., они скрылись. Хозяин дома от полученных травм умер на месте.

Вскоре личности всех нападавших были установлены. Их объявили в розыск. Трое из них были задержаны и осуждены с 1999 по 2011 год. Четвёртый соучастник долгое время скрывался - жил под именем другого человека. Несмотря на это, следователи установили его личность и местонахождение. В марте этого года мужчину задержали в Пермском крае.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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