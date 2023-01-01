Максим Артамонов
В Соликамске на кладбищах образовались свалки отходов
Прокуратура внесла чиновникам представление
Соликамская городская прокуратура провела проверку на местных кладбищах. Поводом стали жалобы жителей в соцсетях о нарушении прав граждан на комфортные и благоприятные условия проживания. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Ведомство установило, что на территории кладбища в северной и южной частях города, а также кладбища на территории посёлка Городище Соликамского городского округа образовались стихийные свалки твёрдых коммунальных отходов.
При этом контейнерные площадки на объектах не отвечали нормативным требованиям: над площадками не было крыш, не было крышек у накопительных баков, также не было информационных табличек с необходимыми сведениями.
В связи с этим директору Управления благоустройства Соликамского городского округа внесено представление. Городская прокуратура держит ситуацию на контроле.
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