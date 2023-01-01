Максим Артамонов На севере Пермского края ожидаются сильные дожди и грозы Они пройдут в ночь на 28 июля Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, вечером 27 июля и в ночь на 28 июля в отдельных северных районах Прикамья ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров и торможений.

В ведомстве советуют во время грозы отказаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Если гроза застала на улице — не прятаться под высокими деревьями.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).

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