Чиновники Пермского края пообещали установить в Северодонецке газовые котельные
Их смонтируют и подключат до конца года
В этом году Пермский край установит в Северодонецке (ЛНР) две газовые котельные. Их общая мощность составит 1,3 МВт. Они обеспечат теплом садик, школу и другие социально значимые объектов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Установка будет проходить в рамках подписанного в 2022 году соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Северодонецком.
В Министерстве ЖКХ Прикамья пояснили, что контракт на установку котельных уже подписан. Монтаж и подключение к коммуникациям планируется сделать до конца этого года.
Котельные будут полностью автономными, поэтому постоянное присутствие персонала не нужно. Информация о возникновении аварийной ситуации будет поступать автоматически.
В рамках соглашения с Северодонецком Пермский край участвует в ремонте садиков и школ, жилых домов, а также в восстановлении коммунальной инфраструктуры города, направляет гуманитарные грузы.
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