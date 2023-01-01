Индекс промпроизводства в Пермском крае вырос на 2% Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае индекс промышленного производства в июне 2023 года составил к АППГ 105,7%. Если сравнивать период январь-июнь 2023 года с АППГ, то рост составил 2%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, индекс производства по направлению «Добыча полезных ископаемых», если сравнивать июнь 2023-го и 2022-го, подрос на 1%, а в январе-июне — на 1,5%.

Что касается направления «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», то индекс производства в июне по сравнению с АППГ составил 86,8%, в январе-июне 2023-го — 102%.

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в июне 2023 года поднялся до 111,1%, а в январе-июне 2023-го — до 102,5% по сравнению с аналогичным периодом.

Индекс производства в «Водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» поднялся в июне в сравнении с АППГ на 7,9%, а в январе-июне — на 0,4%.





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