Жителей Пермского края напугали взрывы и выстрелы в лесу Полицейские проводят проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 26 июля жители п. Сарс Октябрьского городского округа Пермского края услышали громкие звуки взрывов и стрельбы. Они доносились со стороны лесного массива. Люди обратились в полицию.

Приехавший на место происшествия наряд осмотрел место, откуда доносились хлопки, и обнаружили пустую коробку из-под патронов светозвукового действия (их используют для имитации эффекта стрельбы), а также похожие на гильзы предметы.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение, – цитирует сообщение ГУМВД по Пермскому краю сайт perm.aif.ru. - Устанавливаются лица, причастные к происшествию».

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