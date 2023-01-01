Из Прикамья в зону СВО отправили бронеавтомобили и гуманитарный груз Он стал крупнейшим за всё время Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Участники российской спецоперации на Украине получат 10 бронированных автомобилей «Нива» и маскировочные сети для них, а жители Северодонецка — оборудование для организации работы школ, подарки для первоклассников и гуманитарный груз. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как уточняют краевые власти, участие в формировании груза принимали представители общественных объединений, коммерческие и государственные организации, в том числе ГТРК «Пермь», региональные Народный фронт, АНО «МОЛОТ» и Роскомнадзор. Работу по сбору координировали краевые министерства и ведомства. Этот груз стал крупнейшим за всё время.

Кроме автомобилей, участники СВО получат спальные мешки, туристические коврики, резиновые сапоги, средства гигиены, медицинские аптечки и другие личные вещи. Также российским военнослужащим отправили письма, рисунки, плакаты и поделки детей и взрослых из Пермского края.

В Северодонецк из Прикамья пребудет большой перечень техники, оборудования, предметов первой необходимости и т.д. С гуманитарным конвоем направлены оргтехника (компьютеры и многофункциональные устройства) и телефоны, а также носилки, предметы личной гигиены, консервы и другие продукты питания.

Кроме этого, школы Северодонецка получат флаги России и уличные флагштоки для них.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.