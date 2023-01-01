Максим Артамонов В администрации Ленинского района Перми проходит обыск Чиновников подозревают в хищении денег при установке мусорных контейнеров Поделиться Твитнуть

Сегодня сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыск в администрации Ленинского района Перми. Полиция проверяет районную администрацию по подозрению в хищении при установке мусорных контейнеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

И.о. главы района Александра Кетова вызвали на допрос, отмечает издание.

В администрации Перми подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятий. Сотрудникам правоохранительных органов оказано полное содействие.

Александр Кетов стал заместителем главы районной администрации в октябре 2022 года, а до этого руководил МКУ «Благоустройство Дзержинского района». Сейчас он курирует вопросы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, общественной безопасности и другие вопросы. Он исполняет обязанности главы районе, т.к. Александр Русанов находится в отпуске.

Это уже не первая подобная проверка. Сейчас расследуются также уголовное дело по факту возможного хищения денег, которые были выделены на установку мусорных контейнеров в Индустриальном районе Перми. Обыски прошли в рабочем кабинете замглавы района Дмитрия Безденежных.

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