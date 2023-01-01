Алёна Бронникова Частота кибератак на Пермский политех выросла в два раза Только с мая по июль было зафиксировано более 264 тысяч случаев нападения хакеров Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский политех зафиксировал увеличение кибератак в первом полугодии в два раза по сравнению с АППГ. В пресс-службе вуза «Новому компаньону» сообщили, что только с мая по июль было зафиксировано 264,3 тыс. случаев нападения хакеров.

По словам начальника отдела информационной безопасности ПНИПУ Антона Каменских, большинство кибератак прямого вреда не несут. Так, из общего числа в 246,9 случаях злоумышленники собирают информацию о веб-ресурсах и оценивают их уязвимость с помощью ботов.

«Реальную опасность представляли только 2,3 тыс. атак (около 1% от общего числа). Однако чаще всего это попытки вслепую обойти защиту веб-ресурсов организации. Среди потенциально опасных случаев можно выделить DDoS-атаки (25% от количества всех атак), их цель — довести вычислительную систему до отказа. Интенсивность таких атак существенно выросла летом, в период приёмной кампании», — добавляет эксперт.

Чаще всего целью кибератак становятся личные данные пользователей. В политехе напоминают о необходимости вести себя осторожно в сети и не оставлять персональные данные в сомнительных ресурсах. Пересылку информации через мессенджеры или почту также можно отнести к публикации личных данных, считают специалисты вуза.





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