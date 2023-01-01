Активы бывшего чиновника администрации Перми ищут за вознаграждение Поделиться Твитнуть

Финансовый управляющий объявил награду за предоставление информации о местонахождении имущества бывшего соучредителя ряда управляющих компаний коммунального холдинга «Развитие территорий Урала» (РТУ) Александра Морозова.

Награда может быть выплачена за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Александру Морозову, как на территории РФ, так и за её пределами, на условиях анонимности и конфиденциальности.

Предоставившим информацию о местонахождении имущества предполагается выплатить денежное вознаграждение в размере 30% средств от реализации найденного имущества в течение месяца после поступления денег от продажи в конкурсную массу.

Бывший соучредитель ряда управляющих компаний бывшего коммунального холдинга «Развитие территорий Урала» (РТУ) Александр Морозов объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере ещё в 2016 году. Расследование касается хищения более 26 млн руб., выплаченных гражданами за коммунальные услуги. Представители ресурсоснабжающих организаций, признанных потерпевшими по уголовным делам в отношении Морозова, оценивали сумму нанесённого ущерба более, чем в 2,5 млрд руб.

Александр Морозов трудился в администрации Перми на посту начальника управления ЖКХ в начале 2000-х годов. В мае 2005 года был задержан по подозрению в мошенничестве. В декабре 2006 года был осуждён по трём статьям УК РФ: мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159), дача взятки должностному лицу (ст. 291) и превышение должностных полномочий (ст. 286). Срок отбывал условно. В дальнейшем стал учредителем ряда юрлиц, занимающихся обслуживанием жилого фонда в Перми и Пермском крае.





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