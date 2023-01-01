В ДТП на трассе Кудымкар-Гайны погибли два человека Столкнулись три легковых автомобиля Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Во вторник, 25 июля, на трассе Кудымкар—Гайны в Пермском крае произошло смертельное ДТП. При столкновении трёх легковых машин два человека погибли и двое ранены. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Авария произошла около 11:30. По предварительным данным, её спровоцировала 47-летняя женщина, управлявшая автомобилем Opel Vectra. Двигаясь со стороны посёлка Гайны в направлении Кудымкара, на 15 км трассы она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с отечественным автомобилем «Лада Гранта». От удара «Ладу» отбросило на автомобиль Mitsubishi Pajero.

Как выяснил сайт perm.aif.ru, в результате ДТП 67-летний водитель отечественного автомобиля и его 66-летняя пассажирка скончались на месте. Различные травмы получили 52-летний водитель и 53-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi.

По факту ДТП проводится проверка.

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