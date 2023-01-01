Максим Артамонов Заключённые Пермского края больше всего читают отечественную и зарубежную классику В ГУФСИН по региону назвали наиболее популярные в колониях книги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУФСИН России по Пермскому краю провело опрос среди заключённых в колониях региона. Итогом стал рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. Как выяснилось, самыми востребованными стала художественная и религиозная литература, а также книги по юриспруденции.

Так, в десятку самых читаемых книг в системе пеницитарных учреждений региона попали Л. Н. Толстой «Война и мир», В. Гюго «Отверженные»; М. А. Шолохов «Тихий дон»; Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»; А. Дюма «Граф Монте-Кристо»; Л. Н. Толстой «Анна Каренина»; М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»; А. Дюма «Три мушкетера»; Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»; Л. Н. Толстой «Воскресение».

Из религиозной литературы больше всего востребованы «Жития святых» и «Основы ислама».

Три года назад на первом месте по популярности у заключённых России был роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сейчас это роман Достоевского «Преступление и наказание».

На сегодняшний день книжный фонд библиотек учреждений ГУФСИН региона насчитывает 209 086 печатных изданий.





В начале июня осужденные приняли участие в конкурсе эссе, в котором приняли участие более 100 заключённых. Им предлагалось написать эссе на тему «Моя любимая книга и как она повлияла на мою жизнь». В пресс-службе ведомства тогда сообщали, что в число любимых произведений осуждённых вошли «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Священное писание» и многие другие.

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