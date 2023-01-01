Максим Артамонов В этом году в Прикамье планируется построить 17 глэмпингов Их возведут победители конкурса грантов минтуризма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца 2023 года чиновники обещают построить в Пермском крае 17 глэмпингов и один кемпинг. Постройкой займутся победители конкурса грантов краевого минтуризма на создание мест отдыха на природе.

Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на ведомство, конкурсантов отбирала специально созданная комиссия. Всего поступило 35 заявок от организаций, из них победителями признаны 18 участников.

Больше всего организованных мест отдыха планируется сделать в Губахинском округе. Их возведут в посёлках Усьва и Широковский, а также в самой Губахе. Три глэмпинга построят в Кунгурском районе: на горнолыжной базе «Калинино», на территории парка отдыха «Белогорье» и в направлении Белогорского монастыря.

Глэмпинги появятся в посёлках Усть-Койва и Карьер-Известняк, а также в деревнях Гора, Симонки и Большакино, в селе Троица и в других местах.

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