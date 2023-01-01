В Перми образовался провал на проезжей части улицы Ивановской До 30 июля автобусы пустят в объезд аварийного участка Поделиться Твитнуть

«Мой город — Пермь»

Во вторник, 25 июля, на проезжей части ул. Ивановской в Мотовилихинском районе Перми образовался провал. Асфальт разрушился прямо на пешеходном переходе. Пострадавших нет. Об этом сообщили жители в социальный сетях.

В настоящее время аварийный участок огорожен, движение транспорта и пешеходов в районе провала запрещено. Устранением повреждения занимаются ремонтные бригады Пермских тепловых сетей.

В Гортрансе проинформировали, что из-за временного закрытия движения по ул. Ивановской от ул. КИМ до ул. Анри Барбюса автобусы № 17, 26, 37 и 69 в направлении ул. Ушинского будут следовать в объезд через ул. Анри Барбюса и ул. Хрустальную. В направлении Висима – через улицы Грачёва и Анри Барбюса. Изменение в движении автобусов сохранится ориентировочно до 30 июля.





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