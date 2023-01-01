Депутаты Госдумы приняли закон о реформе системы расширенной ответственности производителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Госдумы РФ 25 июля депутаты приняли закон о реформе системы расширенной ответственности производителей (РОП). Его основная задача заключается в том, чтобы 100% запущенной в хозяйственный оборот упаковки было собрано и переработано после её использования. Новый закон поможет стране избавиться от растущих полигонов и привлечь средства на развитие переработки отходов.

Отметим, что реформа института РОП проходит по поручению президента. В своём указе о национальных целях развития России до 2030 года глава государства поставил задачу уменьшить объёмы захоронения отходов в два раза и обеспечить сортировку бытовых отходов на 100%.

Новый закон уточняет правила и сроки реализации механизма РОП с целью максимального возвращения вторичных материальных ресурсов в оборот, и минимизации объёмов захоронения отходов потребления.

По подсчётам экспертов, до 50% всего объёма твёрдых коммунальных отходов составляет упаковка, поэтому главные нововведения касаются утилизации именно этого вида отходов. По новым правилам, ответственность за переработку отходов упаковки будут нести её производители вместо компаний, покупающих упаковку для своих товаров. Это заметно упростит администрирование процесса: производителей упаковки в России около 58 тыс., а её покупателей — около 4 млн.

К 2027 году производители упаковки должны обеспечить утилизацию всего объёма выпущенной тары. До этого норматив утилизации предлагается повышать постепенно, чтобы бизнес успел адаптироваться. Так, в 2025 году предприятия должны будут обеспечить утилизацию лишь 55% выпущенной упаковки, в 2026 году этот показатель вырастет до 75% и только в 2027-м составит 100%.

Новый закон о РОП будет стимулировать бизнес создавать собственные мощности по переработке. Если же компании не готовы заниматься утилизацией выпущенных товаров и упаковки, они могут заключить соглашение напрямую с предприятием-переработчиком или оплатить государству экосбор. Эти средства пойдут на создание необходимой инфраструктуры для обращения с отходами — от перерабатывающих заводов до контейнеров раздельного сбора отходов.

Александр Бойченко

Пресс-служба ПЦБК

По словам первого заместителя председателя Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, председателя совета директоров ПЦБК Александра Бойченко, новый закон позволит разгрузить систему обращения с ТКО и предотвратит увеличение платежей, которые вносят граждане за вывоз отходов, ведь за их переработку станет платить бизнес.

«Количество выпускаемой упаковки с каждым годом будет только расти. Чем больше упаковки будет идти в раздельный сбор и на переработку, тем меньше отправится на полигоны. Сократится объём, а вместе с ним снизится себестоимость вывоза и захоронения тонны ТКО. Сфера вторичной переработки получит стимул к развитию, а предприятиям станет выгодно производить и покупать продукт с высоким содержанием вторсырья», — отмечает Александр Бойченко.

Отметим, что закон вступит в силу с 2024 года, за исключением отдельных его положений, касающихся импорта товаров и упаковки.

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