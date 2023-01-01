Алёна Бронникова Жителя Прикамья осудили на четыре года условно за незаконное хранение и изготовление боеприпасов Кроме того, суд взыскал с мужчины штраф 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жителя Кудымкарского района осудили на четыре года лишения свободы условно по трём статьям за незаконное приобретение и изготовление боеприпасов. Как сообщает краевая служба судебных приставов, 44-летний мужчина работал трактористом, оружия у него не было, не имелось также и разрешения на его хранение и ношение.

«Мужчина приобрёл у неустановленного лица 137 патронов, пригодных для производства выстрелов. Затем аналогичным образом купил три банки с порохом. Последним нарушением уголовного законодательства РФ стало собственноручное изготовление двух патронов с помощью инструкций в интернете и компонентов промышленного производства», — уточняет пресс-служба ведомства.

Боеприпасы мужчина спрятал в своём доме под полом в кладовой, а банки с порохом — под диваном. Суд признал его виновным в совершении уголовных преступлений по статьям: «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию», «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию».

Учитывая, что у обвиняемого есть малолетние дети и он раскаялся в нарушении законов, суд вынес ему наказание в размере низшего предела. Кроме условного лишения свободы на четыре года, мужчину обязали выплатить штраф 50 тыс. руб.





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