Алёна Бронникова В Прикамье скончался экс-глава Александровского района Сергей Сертаков ушёл из жизни на 64-м году Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае скончался бывший глава Александровского района Сергей Сертаков. Информацию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердил депутат Законодательного собрания региона Дмитрий Кожанов.

Сергей Сертаков родился в 1960 году. После окончания Пермского медицинского института работал врачом-хирургом, заведующим хирургического отделения Александровской больницы. Главой муниципалитета стал в 1996 году, затем переизбирался два раза. На выборах в 2009 году набрал всего 4,6% голосов, уступив место депутату Земского собрания района Александру Шицину, ставшему впоследствии министром ЖКХ Прикамья. Является почётным жителем города Александровска.





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