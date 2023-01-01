Годовая инфляция в Пермском крае по итогам июня выросла до 2,8% Её ускорению способствовало ослабление рубля Поделиться Твитнуть

фото: Отделении Пермь Уральского ГУ Банка России

По итогам июня 2023 года годовая инфляция в Пермском крае выросла до 2,8%. Это на 0,2% больше, чем было по итогам мая. Ускорению инфляции, считают в Отделении Пермь Уральского ГУ Банка России, способствовали ослабление рубля, произошедшее ранее, и рост потребительской активности.

При этом продовольственная инфляция в крае, по сравнению с предыдущим месяцем, снизилась на 0,1%. Из-за увеличения объёмов производства сырого молока замедлился годовой рост цен на молочные продукты. Эффект базы стал причиной того, что замедлился рост цен на мясные продукты и кондитерские изделия.

Годовая инфляция в сфере услуг также замедлилась относительно предыдущего месяца (-0,25%). Здесь тоже сыграл свою роль эффект базы. В прошлом году путёвки существенное дорожали, так как резко сократилось число вылетов за рубеж. Сезонный рост цен в июне этого года сдержало открытие ряда прямых рейсов из Перми в Турцию и Египет.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция выросла (+0,25%) прежде всего из-за увеличения годового темпа прироста розничных цен на бензин - спрос начал превышать предложение. Ослабление рубля привело к удорожанию импортных лекарственных препаратов.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2023 году составит 5-6,5%, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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