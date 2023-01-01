Максим Артамонов В Прикамье за полгода взыскано 374 млн рублей алиментов В краевой прокуратуре подвели итоги работы с начала года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Перми под председательством прокурора Пермского края Павла Бухтоярова состоялось заседание коллегии прокуратуры региона. Оно было посвящено итогам деятельности надзорного ведомства за первые шесть месяцев 2023 года. В совещании участвовали заместители прокурора края, руководители структурных подразделений прокуратуры края. По ВКС участвовали прокуроры городов, районов и специализированных прокуратур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За отчётный период было выявлено 39 тыс. нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлекли 4,5 тыс. должностных лиц. В суды направлено 2,6 тыс. заявлений, к административной ответственности привлекли почти 1,4 тыс. чел. По материалам прокурорских проверок возбуждено 112 уголовных дел.

После вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 37 млн руб, а долгов перед организациями — более 177 млн руб.

За полгода взыскано 374 млн руб. алиментов, что почти на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Количество домов, которые находятся в едином реестре проблемных объектов, сократилось с 46 до 24.

За шесть месяцев восстановлены права более 50 граждан на лекарственное обеспечение, 10 объектов здравоохранения доукомплектовано необходимым оборудованием. Кроме того, в Пермском крае введены в эксплуатацию и получили лицензию 23 фельдшерско-акушерских пункта.

Всего в первом полугодии в органы региональной прокуратуры поступило почти 43 тыс. обращений, из них свыше 28 тыс. было разрешено, удовлетворено каждое пятое обращение, отметили в ведомстве.

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