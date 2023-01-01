Максим Артамонов В Чайковском от шквалистого ветра на дороги повалило деревья На юго-западе Прикамья прошли обильные дожди Поделиться Твитнуть

В Чайковском 24 июля из-за сильного ветра деревья повалило на дороги и автомобили. Об этом сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано. Чайковский». Они опубликовали фотографии поваленных на проезжую часть и автомобили деревьев.

Последствия стихии отмечены и на улицах Ленина и Вокзальной.

В ГИС-центре ПГНИУ пояснили, что на юго-западе Прикамья прошли долгожданные дожди.

«В Ножовке выпало 14 мм осадков, в Чайковском — 7 мм. Поскольку линия гроз была сплошной, дожди прошли более-менее повсеместно», — сообщили метеорологи.

При этом они отметили, что линия гроз проходила над юго-западными районами Пермского края и её скорость движения была низкой, всего 25 км/ч.

Фото: Гис-центр ПГНИУ

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