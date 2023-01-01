Максим Артамонов Пермяки пожаловались в прокуратуру на плохое содержание дорожных объектов у школы Главе Перми внесли представление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку по заявлению пермяка о нарушении прав жителей района на комфортные и безопасные условия проживания. Он пожаловался на ненормативное содержание дорожного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, из-за неправильной организации дорожного движения по улицам Гусарова, Лодыгина и Тбилисской и ненормативного содержания дорожных объектов (не было дорожных знаков, тротуаров и парковочных мест рядом со школой), создавалась угроза жизни и здоровью детей.

В связи с этим прокурор внёс представление главе Перми. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Городские чиновники внесли изменения в документацию по планировке территории и в генеральный план проезда на этой территории. На неё введён режим движения «Жилая зона».

Проект реконструкции улично-дорожной сети по улицам Лодыгина, Гусарова и Тбилисской прокуратура взяла на контроль.

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