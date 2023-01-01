В Перми состоится выставочный матч сборной России по регби Он пройдёт в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми прошло совещание по подготовке к международному форуму «Россия – спортивная держава», который состоится в краевой столице с 19 по 22 октября. Совещание состоялось под председательством первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова в рамках рабочего визита в регион.

До старта мероприятия осталось три месяца, и за это время предстоит провести большой объём работы. По его словам, событие приурочено к 100-летию Министерства спорта РФ и 300-летию Перми. В связи с этим оба события получат своё отражение в деловой программе форума. Выставочное пространство форума разместится в комплексе «Пермь-Экспо».

Центральным мероприятием станет пленарное заседание. Оно будет посвящено теме «Спорт без границ. Открытость миру». В нём примут участие чиновники, представители спортивных федераций, олимпийского и паралимпийского комитетов, а также министры спорта различных стран.

Заместитель председателя краевого правительства Дмитрий Самойлов пояснил, что прикоснуться к самому знаковому событию в спортивной отрасли смогут все желающие. Для этого разработана насыщенная спортивная программа. Ее откроет выставочный матч сборной России по регби. Соперником национальной команды станет пермский клуб «Витязь». Игра состоится в крытом футбольном манеже «Пермь Великая». А в УДС «Молот» в дни форума пройдут международные турниры по баскетболу 3х3 и UFC по смешанному боевому единоборству (ММА). Также состоятся соревнования с международным участием «Битва роботов».

Сейчас разработаны концепция и атрибуты форума, созданы рабочие группы по подготовке, определены флагманские мероприятия и культурная программа.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, с помощью форума власти хотят привлечь внимание всей страны к успехам и достижениям жителей Пермского края в различных отраслях и сделать так, чтобы россияне из других регионов страны сами стали участниками юбилейных мероприятий.

Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в Перми с 19 по 22 октября. Это главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.