Алёна Бронникова В Мотовилихе выставлено на продажу административное здание 2021 года постройки Цена объекта — 62,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми продаётся административное здание по ул. Фигнер, 4. По информации в объявлении на портале по выбору недвижимости N1.RU, объект был построен в 2021 году, а в 2022-м введён в эксплуатацию.

Площадь трёхэтажного кирпичного здания — 760 кв. м, площадь земельного участка — 11 соток. Стоимость актива составляет 62,5 млн руб. Внутри помещений проведена частичная отделка, установлена своя газовая котельная.

«Строили для себя с использованием дорогих материалов и современных технологических решений. На первом этаже — два отдельных помещения по 90 м каждое, плюс два цоколя по 60 кв. м. Идеально подойдёт под гостиницу, апартаменты, хостел, медицинский центр или офис», — сообщает автор объявления.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о продаже административного здания на ул. Крисанова. Собственник предлагает его выкупить за 240 млн руб.





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