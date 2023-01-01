Андрей Стрельцов Пермские спортсмены-конники завоевали пять наград на чемпионате ПФО В активе сборной края два «золота» Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Нижнем Новгороде на чемпионате Приволжского федерального округа по конному троеборью (выездка, конкур и кросс) удачно выступили прикамские спортсмены.

Олеся Косарева на лошади Логарифм заняла первое место (программа CCN2*S (мужчины/женщины). Еще одна золотая медаль у пермячки на лошади Голден Фут (программа CN90 троеборье — на лошади до 6 лет). Кроме того, она же на лошади​ Оберхов (программа CCN2*S троеборье — на лошади 7 лет) стала серебряным призёром.

И ещё две медали в активе сборной края. Анна Омелина на Эльфе завоевала бронзовую медаль (программа CCN2*S (мужчины/женщины). Максим Вакин на Ресурсе занял второе место (программа CCN1*Интро троеборье на лошади 6 лет).

В чемпионате приняли участие ведущие спортсмены разных возрастных категорий, а также всадники из других городов России, в частности, из Москвы, Смоленска и Рязани. ​

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.