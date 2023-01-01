Проекты по благоустройству в Чердыни и Усолье получат федеральное финансирование Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Два проекта по благоустройству в Чердыни и Усолье Пермского края получили федеральную поддержку. Они стали победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В Чердыни по проекту «Междуречье» преобразится Комсомольский сквер, который граничит с ул. Успенской — центральной в городе и ведущей до Троицкого холма. В сквере появятся пешеходные дорожки, чайный павильон и сцена с видом на Полюд. На самом Троицком холме установят смотровую площадку и тематическую детскую игровую зону.

Продолжится обновление территории музея «Усолье Строгановское». Будет благоустроена бывшая промышленная зона музея, восстановлена историческая структура кварталов, построен мост, соединяющий Посадскую часть и Нижние соляные промыслы, обустроена аллея к Никольскому храму и создан «парк руин».

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

«Конкурс Минстроя РФ не первый год помогает нам преображать города Прикамья. С его помощью новую жизнь обрели общественные пространства в Чусовом, Соликамске, Губахе, Чайковском, Лысьве и Усолье», — прокомментировал глава региона.

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