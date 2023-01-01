Максим Артамонов В Пермском крае зарегистрировано более 13,2 тысячи обращений в связи с укусами клещей Клещевой энцефалит обнаружен у 20 носителей, болезнь Лайма — у 62 Поделиться Твитнуть

С начала сезона в медучреждения Прикамья с укусами клещей обратился 13 231 чел., в том числе 2459 детей. После лабораторных исследований были выявлены 62 случая заболевания болезнью Лайма и 20 клещевым энцефалитом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Больше всего клещей зафиксировано в Пермском муниципальном районе — 1962, а меньше всего в Кунгурском муниципальном округе — 574 и Чайковском городском округе — 697. В Краснокамске и Добрянке по 732 и 783 соответственно.

В ведомстве отмечают, что чаще клещей снимают во время посещения индивидуальных садов (6747 случаев), в лесу (3307) и на придомовых территориях частного сектора (2778).

Из них 39,4% клещей были заражены иксодовым боррелиозом (Болезнь Лайма), 1,2% — клещевым энцефалитом.

Адреса лабораторий по исследованию клещей можно найти на сайте ведомства.

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