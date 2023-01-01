Максим Артамонов Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет Теперь младшие офицеры будут резервистами до 60 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

В тексте закона говорится о том, что предельный возраст для военнообязанных, которые относятся к первому разряду, будет повышен с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, а третьему — с 50 до 55 лет.

На пять лет увеличивается и предельный возраст пребывания россиян в мобилизационном резерве. Это касается солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Например, для старших офицеров — с 60 до 65 лет, для младших — с 55 до 60 лет, а для имеющих иные звания — с 45 до 55 лет.

Право заключить контракт на службу в российской армии смогут также иностранцы в возрасте до 52 лет.

Закон вступит в действие не сразу — для этого предусмотрен переходный период. Он продлится до 1 января 2028 года.

Этот резонансный законопроект в Госдуме начали обсуждать в ноябре 2022 года, через два месяца после объявленной мобилизации на фоне российской спецоперации на территории Украины. Его внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

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