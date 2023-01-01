Максим Артамонов В Пермском крае лишь 9% семей относятся к среднему классу В прошлом году этот показатель был выше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по доле и численности семей, которые относятся к среднему классу. В Прикамье этот показатель составил 9,1% (годом ранее 9,9%). В целом по стране доля среднего класса — 11% (годом ранее 11,5%, а в 2019-м — 14,2%). Снижение доли объясняется уменьшением доходов россиян из-за пандемии и санкций.

Наш регион занимает 29 место в РФ. В лидере рейтинга оказался ЯНАО, где 39,2% семей относят к среднему классу. Также высокая доля таких семей отмечается на Чукотке (32,5%), в Магаданской области (31,9%), в Москве (30%) и в Сахалинской области (28,7%).

Регионы ранжировались по уровню дохода семьей, которые могут купить себе жильё, автомобиль, а также ежегодно ездить в отпуск и копить.

Доходы семей считались на основе официальной статистики в целом по России и в отдельных регионах.

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