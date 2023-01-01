Алёна Бронникова Пермячка отсудила у работодателя полмиллиона за производственную травму Девушка лишилась двух пальцев во время выполнения рабочих обязанностей Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Архив ИД «Компаньон»

Молодая жительница Перми отсудила у бывшего работодателя 530 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба судебных приставов Прикамья, девушка лишилась двух пальцев на правой руке во время выполнения рабочих обязанностей.

На место фасовщицы в мясном цехе пострадавшая устроилась неофициально, на подработку во время летних каникул. Инструктаж по технике безопасности ей не был проведён, в результате чего произошёл несчастный случай.

«Пострадавшая стала вести затворнический образ жизни, перестала общаться со сверстниками и потеряла возможность заниматься спортом. После фактического прекращения трудовых отношений ей не были выплачены денежное вознаграждение за работу, компенсация неиспользованного отпуска и возмещение вреда, причинённого здоровью», — уточняется на сайте.

Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя, принявшего девушку на работу, полагающиеся ей денежные средства и внести в трудовую книжку сведения об отработанном времени.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.