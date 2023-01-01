Максим Артамонов К гостинице Grand Hotel в Перми стянуты силы МЧС В здании проводятся пожарные учения Поделиться Твитнуть

Утром 24 июля подразделения 10 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят пожарно-тактическое учения в здании по ул. Петропавловской, 55. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По этому адресу находится Grand Hotel Perm и ресторан Nolan wine&kitchen

Как пояснили в МЧС, пожарно-тактические учения — составная часть процесса обучения личного состава. Они направлены на практическое повышение профессиональных знаний пожарных, формирование необходимых умений управления силами и средствами на пожаре, а также совершенствование навыков ведения боевых действий (на пожаре или при отработке упражнений отрабатывается боевое развёртывание).

В ходе учений огнеборцы отрабатывают действия по тушению пожара, изучают конструктивные особенности и планировку здания, проверяют источники противопожарного водоснабжения.

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