Пермская ЦБК укрепляет деловое партнёрство с китайскими компаниями Делегация КНР побывала в Перми Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ПЦБК

С деловым визитом в Перми побывали представители китайской технологической компании «Юнь Чоу» АРВМ. Делегация из КНР обсудила с представителями Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) дальнейшее сотрудничество.

Переговоры начались со встречи председателя совета директоров ПЦБК Александра Бойченко и гендиректора «Юнь Чоу» Шэн Личжуна. Руководители компаний обсудили общие проекты и планы по развитию дальнейшего сотрудничества.

По словам Александра Бойченко, сейчас в Китае выпускается 120 млн тонн бумаги и картона в год, но даже это не покрывает потребности страны.

«С китайским партнёром у нас взаимовыгодное сотрудничество. В Китае мы закупаем необходимое для развития нашего производства оборудование, а ПЦБК поставляет туда свою продукцию. На Петербургском экономическом форуме в июне этого года прозвучало, что нашей стране необходим капитал, поэтому российским компаниям стоит реализовывать за рубеж «всё, что продаётся», — пояснил Александр Бойченко.

Напомним, с компанией «ЮньЧоу» АРВМ Пермская ЦБК начала взаимодействовать в конце 2021 года, было подписано дистрибьюторское соглашение на поставку ролевой продукции. ПЦБК уже отправила в Китай несколько железнодорожных составов тарного картона.

В рамках прошедшего визита специалисты китайской компании вновь посетили производственную площадку ПЦБК, обсудили детали реализации совместных проектов по техническому развитию производства и поставке оборудования. А неделей ранее представители «Юнь Чоу» в Добрянском и Чусовском лесничествах, где у ПЦБК находятся в аренде лесные участки, посмотрели процесс заготовки сырья (берёзового баланса) и лесовосстановления. Также они познакомились с работой цеха «Лесная биржа».

Это уже второй визит китайских представителей на ПЦБК. Впервые зарубежные партнёры посетили производственную площадку пермского предприятия в ноябре прошлого года. А в марте уже пермские промышленники совершили ответную деловую поездку в Китай. На сегодняшний день китайская компания «Юнь Чоу» — основной партнёр ПЦБК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.