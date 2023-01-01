На время Крестного хода 26 июля в Перми временно остановят движение транспорта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром в среду, 26 июля, от Кресто-Митрофаниевского храма на Комсомольском проспекте, 6 в Перми начнётся Крестный ход, посвящённый памяти преподобного Серафима Саровского. Участники пройдут до Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря на улице Пристанционной, 38 в Свердловском районе. Оттуда Крестный ход отправится на Белую гору в Свято-Николаевский мужской монастырь.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в основном, участники шествия будут двигаться по пешеходной части Комсомольского проспекта. Тем не менее, с 9:30 до 14:00 временно будет останавливаться движение транспорта на пересечении Компроса с улицами Революции, Полины Осипенко и Чкалова, а также на Комсомольской площади.

Приостановка движения также планируется на ул. Васильева (от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева), ул. 1-й Бахаревской (до ул. Пристанционной), ул. Пристанционной (от ул. 1-й Бахаревской до дома №38/1 по ул. Пристанционной).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.