Максим Артамонов В Прикамье возбуждены уголовные дела по факту незаконного вылова рыбы В Чайковском местные жители ловили рыбу сетями Поделиться Твитнуть

Правоохранительные органы в Чайковском возбудили два уголовных дела по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка.

В ведомстве уточнили, что факты незаконной добычи рыбы выявили сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Чайковскому городскому округу.

Как выяснилось, два местных жителя, 37 и 55 лет, выловили из Камы рыболовными сетями в общей сложности более 250 штук различной рыбы (окунь, судак, лещ и густера). Они занимались ловлей во время действия введённых ограничений по добыче весенне-нерестующих видов рыб. В этот период лов разрешается только с берега поплавком или удочкой с количеством крючков на них не более двух.

Уголовные дела возбуждены по ст. 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Расследование уголовных дел продолжается.

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